Isparta'da Dolandırıcılık Olayı

Dolandırıcılık Girişimi Sonuçsuz Kaldı: 458.000 TL Bloke Edildi

01.07.2024 tarihinde, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne başvuran Y.E. isimli şahıs, kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan bir kişinin yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 458.000 TL'nin başka hesaplara transfer edildiğini bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hızlı bir şekilde ilgili banka görevlileriyle irtibata geçerek, müştekinin hesabından transfer edilen 458.000 TL'ye bloke koyulmasını sağladı ve mağduriyetin önüne geçti. Konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmış olup, şüpheli şahısların tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.