İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Yapıldı

İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu toplantısı, Vali Aydın Baruş başkanlığında Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, Isparta’da turizm alanında yapılan faaliyetler ve sonuçları değerlendirilirken, Gül Festivali’nin sayısal verileri de paylaşıldı.

Vali Baruş, toplantıda yaptığı konuşmada turizmin önemine dikkat çekerek, "Önemli olan, ilimize gelen misafirlerin konaklamasını sağlamak. Günübirlik ziyaretler turizmi canlandırmaz. Şehrimizi başkalarına iyi tanıtarak daha çekici hale getirmemiz gerekiyor. TGA ve GoTürkiye platformu bu anlamda büyük bir şans" dedi.

Toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ve turizm istatistikleri katılımcılara sunuldu. Ardından, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, geçtiğimiz ay yapılan Uluslararası Gül Festivali’nin ziyaretçi verilerini içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumların ardından, faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi ve yeni fikirler edinmek adına katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıya Vali Aydın Baruş, TGA Destinasyon ve Tema Müdürü Mehmet Aydın Demir, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Çot, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Av. Abdullah Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu ve ilgili kamu kurumu müdürleri ile sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.











