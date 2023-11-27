Isparta'da Doğanın Muhteşem Gösterisi









Pazar günü Isparta'da yaşanan yağışlı havanın ardından doğa, görenleri büyüleyen muazzam bir manzara sunarak kendini gösterdi. Saat 15:30'da gökyüzünde beliren muhteşem gökkuşağı, Ispartalılara unutulmaz bir an yaşattı.Gökkuşağı, yağışlı havanın ardından güneş ışıklarının su damlaları üzerinde kırılmasıyla oluşan renkli bir optik fenomendir. Temel olarak yedi renkten oluşan bu renk dizisi sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor olarak bilinir. Gökkuşağı, genellikle yağışın ardından güneşin bulutların arasından çıkmasıyla ortaya çıkar.Gökyüzündeki renk cümbüşü, izleyicilere doğanın renk paletini görmelerini sağlar ve genellikle estetik bir güzellik olarak kabul edilir. Gökkuşağı ayrıca birçok kültürde ve mitolojide pozitif anlamlar taşıyan bir sembol olarak da görülmektedir.Isparta Halkı Gökyüzündeki Doğa Harikasına Tanıklık EttiIsparta'da Pazar günü oluşan bu gökkuşağı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Isparta halkı, yağışlı havanın ardından gökyüzünde beliren renkli şölenle birlikte doğanın güzelliklerine bir kez daha hayran kaldı. Doğanın bu büyüleyici gösterisi, gökyüzündeki renklerle dolu anların keyfini çıkarmak isteyen herkesi kendisine çekti.