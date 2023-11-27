"Başkan Başdeğirmen: Tek Hedefimiz Şehrimizin Turizmde Daha da Gelişmesi"

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İlk Turizm ve Gastronomi Fuarı'na Katıldı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Belediyesi'nin paydaşı olduğu Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) tarafından düzenlenen 1. Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, fuarda yer alan stantları gezerek vatandaşlarla sohbet etti ve şehrin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Turizm ve Gastronomi Fuarının Amacı:

Fuar, Isparta'nın sahip olduğu turizm ve gastronomi değerlerini tanıtarak şehrin bilinirliğini artırmayı amaçlıyor. Isparta Belediye Başkanı, fuarın şehrin gelişimi, tanıtımı ve turizmden daha fazla gelir elde etmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Başkan Başdeğirmen'in Aktiviteleri:

Başkan Başdeğirmen, fuar kapsamında vatandaşlarla sohbetler gerçekleştirdi, stantları ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Milli Sporcu Mehmet Dönmez ile bir bilek güreşi müsabakası düzenlendi ve Başkan Başdeğirmen galip geldi.

Başkanın Halkla Etkileşimi:

Halı tezgahının başına geçen Başkan Başdeğirmen, bir halı üzerine ilmek atıp, kirkit vurarak Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına dokunan halıya katkıda bulundu. Ayrıca, ITSO Başkanı Metin Çelik ve yönetim kurulu üyeleri tarafından Başkan Başdeğirmen'e seramikten yapılan özgün bir fötr şapka hediye edildi.

Başkanın Değerlendirmesi:

Başkan Başdeğirmen, fuarın oldukça coşkulu geçtiğini ve dışarıdan gelen misafirlerin şehrin güzellikleriyle tanışmasını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti. Şehirdeki turizm potansiyelini ve gastronomik özellikleri vurgulayan Başkan, fuara katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti ve bir sonraki fuarın daha da büyük olacağına inandığını belirtti.

Ödül Töreni ve Dereceye Girenler:

Fuarda düzenlenen yemek yarışmasında dereceye girenler için ödül töreni düzenlendi. Başkan Başdeğirmen ve ITSO Başkanı Metin Çelik tarafından ödüller takdim edildi. Fuarın, Isparta'nın turizm ve gastronomi alanındaki potansiyelini geniş kitlelere tanıtarak şehre yeni katkılar sağlamayı amaçladığı belirtildi.