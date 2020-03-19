ISPARTA'DA KORONA'YA KARŞI ÖNLEMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR!
Isparta'da Koronavirüs'e karşı alınan tedbriler kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları 7/24 aralıksız devam ediyor.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ''Korona Virüs riskine karşı çalışmalarımız büyük bir özveri içerisinde devam ediyor. Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanları, camiler, otogar, otobüs durakları, halk otobüsleri, umuma açık tuvaletler, çöp bidonları, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmaları devam ediyor.'' Dedi.