Covid-19 Hakkında Önemli Bilgilendirme- Güncel (18.03.2020- 11.50)

Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığından Duyuru



Değerli Hastalarımız;



Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Elektif işlemlerin ertelenmesi ve diğer alınacak tedbirler konulu 17.03.2020 tarihli ve 14500235-403.99/00114959156 sayılı yazısının 3. maddesine istinaden, mümkünse acil olmayan diş tedavileri dışında bu geçiş dönemi süresince kurumumuza başvurmamanızı öneririz.

Koronavirüs (Covid-19) hastalığının yayılmasının önlenmesi amacıyla Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütünün önerileri de dikkate alınarak gerekli önlemler alınmaktadır. Diş Tedavileri sırasında mecburen ortama saçılan damlacıklar virüslerin yayılmasını kolaylaştırmaktadır. Size hizmet etmek için öncelikle çapraz enfeksiyon açısından sizi ve kendimizi korumalıyız. Sağlıklı kişiler enfeksiyon kapabilir; hastalıklı kişiler virüs bulaştırabilir. Bu öneri hem kendi sağlığınızı hem de toplum sağlığı içindir.

Kıymetli hastalarımıza duyurulur.

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Merkez Mutfağı Öğle Yemeği Hizmeti Saati Düzenlemesi

Koronavirüsün (Covid-19) etkilerinden korunma ve kontrol önlemleri kapsamında, Üniversitemiz personeline yemek hizmeti verirken, belirli saatler aralığında yakın temaslı kişi sayısı azaltmak ve hizmetin devamlılığını sağlamak amacıyla, yemek salonlarında servis saati değişikliği yapılmıştır.

Buna göre; idari personel için Doğu ve Batı Yerleşkeleri Merkez Salonlarda 11.00-12.00, akademik personel için ise Doğu ve Batı Merkez Salonlarda 12.15- 13.15 saatleri arasında hizmet verilecektir.

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Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi Kitap Ödünç-İade İşlemleri

Okuyucuların üzerinde bulunan tüm kitaplar 06.04.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kitap ödünç-iade işlemi yapılmayacaktır. Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezinin kapalı olduğu günlerde elektronik kaynaklara uzaktan erişebilirsiniz.

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COVID-19 (2019-n CoV HASTALIĞI) virüsünün neden olduğu hastalık sebebiyle koruma ve kontrol amacıyla alınan önlemler genişletildi ve güncellendi.

Bu kapsamda;

* Yurtdışından dönen vatandaşların sağlık taramasından geçmiş olmaları sıfır risk taşıdıkları anlamına gelmemektedir. Bu nedenle yurda dönüş yaptıkları andan itibaren “15 gün kuralı”na mutlaka uymaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri gerekmektedir. Çalışan kişiler, kesinlikle göreve başlatılmamalı, izin işlemleri de işyerine gelmeden tamamlanmalıdır. Bu şekilde idari izinli sayılan personelin izinli sayıldıkları süre içinde ev içi karantina koşullarına uyması ve ziyaretçi kabul etmemesi gerekmektedir.

* Üniversitemiz personelinden, rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü, yüksekokul, konservatuar, yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürleri hariç olmak üzere 60 (altmış) yaş ve üzerinde bulunanlar, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların belgelendirmek şartıyla (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16.03.2020 tarihinden itibaren 12 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

* Okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personelin yıllık izin talepleri karşılanacak; yıllık izin hakkı bulunmayanlara da mazeret izinleri kullandırılacaktır. Sağlık Birimlerimizde çalışan personel, kapsam dışındadır.

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Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezinin Kullanımı Hakkında

Üniversitemiz Prof. Dr. Hasan Gürbüz Bilgi Merkezi, ikinci bir talimata kadar koronavirüs (Covid-19) tedbirleri dolayısıyla hizmete kapalı olacaktır.

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Spor Tesislerinin Kullanımı Hakkında

Üniversitemiz 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzu, Atatürk Spor Salonu, Batı Yerleşkesi Spor Salonu ve Batı Tenis Merkezi 14.03.2020 Cumartesi itibaren 3 hafta süreyle kullanıma kapalı olacaktır.

An itibariyle tüm tesislerimizde mevcut kurslar da ertelenmiştir. Kursların telafileri, tesislerin kullanıma açıldığı tarihte kaldığı yerden devam edecektir.



