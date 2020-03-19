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HASTALAR İÇİN RİSK OLUŞTURABİLİYOR UYARISI: AĞRI KESİCİLERE DİKKAT!

HASTALAR İÇİN RİSK OLUŞTURABİLİYOR UYARISI: AĞRI KESİCİLERE DİKKAT!
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UZMANLARDAN KORONAVİRÜS UYARISI: AĞRI KESİCİLERE DİKKAT!
Koronavirüs tedavisi sırasında hastaların önceden kullandığı bazı ilaçlar, tedavi sürecini zorlaştırıyor. Genellikle ağrı kesici ve soğuk algınlığı ilaçlarında bulunan Ibuprofen etken maddelerinin bu sürece verdiği zararla ilgili yapılan tartışma da tıp dünyasını ikiye böldü


Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili tıbbi araştırmalar devam ediyor.
Koronavirüsün tedavisi için henüz geliştirilmiş ilaç ve aşı tedavisi yok. Bu nedenle hastalara hangi ilacın iyi gelip gelmeyeceğine dair farklı tezler ve teoriler ortaya konuyor.
 
Son günlerdeki tartışma konularından biri de bazı soğuk algınlığı ve ağrı kesici ilaçlarındaki etken maddelerin koronavirüs tedavisini daha kötü etkilediğine ilişkindi.


FRANSA PARASETAMOL'A KISITLAMA GETİRDİ

 Fransa Sağlık Bakanlığı, reçetesiz satılan ve yaygın olarak kullanılanilaçların koronavirüs tedavisini daha da zorlaştıracağı yönünde bir açıklama yayınladı. Bu açıklamadan birkaç gün sonra da parasetamol bazlı ilaçların satışına kısıtlama getirdi.

DSÖ: IBUPROFEN MADDELİ İLAÇLARI KULLANMAYIN!
 
Diğer taraftan da Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Christian Lindmeier, koronavirüs şüphesi bulunan kişilerin Ibuprofen yerine parasetamol kullanmasını önerdi.

HASTALAR İÇİN RİSK OLUŞTURABİLİYOR
 
Tıp dünyasının önde gelen The Lancet dergisinde yer alan bir çalışmada da 'Ibuprofen' gibi ilaçların tansiyon ve şeker hastaları için risk oluşturduğuna yer verdi.
 
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila Karaalp Ibuprofen ilaçlarının koronavirüs salgınında daha şiddetli enfeksiyon oluşturabileceğine işaret ederek, "İlaçlar hasarlı bölgeye savunma hücrelerinin gelmesine engel oluyor. Bu savunma hücrelerin en temel işlevlerinden birisi mikroorganizmalara karşı mücadele etmek, onları öldürmek, yok etmek. Bu ilaç nedeniyle bu savunma zayıflatılırsa hastalık daha şiddetli ve ölümcül olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Salgın bitinceye kadar bu tür ilaçların kullanılmamasının daha faydalı olacağının altını çizen Karaalp, şöyle devam etti:
 
"Ibuprofen bazı nezle-grip ilaçlarının içinde de bulunan bir etken maddedir. Ve ne yazık ki Covid-19 infeksiyonu başlangıç aşamasında nezle-grip ile karıştırabildiğinden dolayı bu etken maddeyi içeren nezle-grip ilaçlarının kullanılması söz konusu olabilir. Bu nedenle üst veya alt solunum yolu hastalığına dair belirtileri olanların Ibuprofen içeren bu tür ilaçları almamaları mantıklı olacaktır."

BİLİMSEL OLARAK KANITLANMASI ŞART!
 
"Bu iddianın bilimsel olarak kanıtlanması şarttır ancak bu zaman alacak bir süreç. Bu nedenle an itibariyle bu tedavisi olmayan öldürücü hastalığa yakalanmamak, hafif atlatmak veya hayatta kalabilmek için bu ilacın kullanılmaması akılcı olabilir. Sadece Ibuprofen değil ama diğer NSAİ ilaçların tamamında bu risk olabilir. Bu nedenle tedavi edici de olmayan bu ilaçların, salgın bitinceye kadar bir süreliğine kullanılmaması mantıklı olacaktır."
 
Kocaeli Üniversitesi Farmakoloji Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bekir Faruk Erden, Ibuprofen ve parasetamol tartışmasının teorik olduğunun altını çizerek şu ifadelere yer verdi:
 
"Ibuprofen, çok sık kullanılır ve genellikle reçetesiz alınabilirler. Dünya Sağlık Örgütü'nün 'koronavirüs enfeksiyonlarında kullanmayın' açıklamasının nedeni bir sinyaldir. Tıpta ön sinyaller olur ve kesinliği sonradan araştırılır. Ibuprofen ilacı genellike grip semptomlarının azaltılması için önerilen ilaç grubudur. Ibuprofen'in doğru kullanılmaması koronavirüste hasarlı bölgeye savunma hücrelerinin gelmesine engel olduğu düşünülmektedir, kanıtlanmamıştır. Salgın bitimine kadar bu ilacı kullanmamak akılcıdır.

  
Parasetamol denilen bir ilacımız var. Ülkemizde çok yaygın satılır, bu daha yararlıdır ve sadece ateş düşürücü bir ilaçtır. Bu teorik bir tartışmadır. Bunun kanıtın sağlamak uzun süre alacağı için Ibuprofenli ilaçlardan kaçınmak daha doğrudur."
 
Yenişafak
 
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