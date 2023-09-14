Isparta'da Devren Kiralık İşyeri İlanı

Deren Gıda Yöresel Ürünler Mağazası Devren Kiralıktır

Isparta'da Çelebiler Mahallesi'nde bulunan Deren Gıda Yöresel Ürünler Mağazası, işletme fırsatı için kiralanmaktadır. Yöresel lezzetlerle dolu bu mağaza, sizin işinizi kurmak veya genişletmek için mükemmel bir fırsat sunuyor.

İletişim ve Bilgi İçin:

Adres: Çelebiler Mahallesi, 1409 Sokak No: 14/1 (Iyaş Otel - LCW Arkası) ISPARTA

Telefon - WhatsApp: 0507 701 42 50

Mağazamız, lezzetli ve kaliteli yöresel ürünlerin yanı sıra mükemmel bir konumda bulunmaktadır. İşletme sahibi olma hayaliniz varsa veya mevcut işinizi genişletmek istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın!

Detaylı bilgi ve görüşme için lütfen yukarıdaki iletişim numarasından bize ulaşın. Size daha fazla bilgi vermek ve mağazamızı ziyaret etmeniz için sizi bekliyoruz.