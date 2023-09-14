Antalyalı İşadamı Durmuş Safalı'dan Isparta 32 Spor'a Destek

Türkiye 2. Futbol Ligi Kırmızı Grupta mücadele eden Isparta 32 Spor, hafta sonu İstanbul'da oynayacağı Sarıyer deplasmanı öncesinde anlamlı bir destek aldı. Isparta'nın tanınmış işadamı Durmuş Safalı, kulübü desteklemek amacıyla harekete geçti.

Sarıyer deplasmanının özel destekçisi olan Durmuş Safalı, Antalya Sefalılar Hurdacılık Limited Şirketi'nin sahibi ve Isparta'nın damadı olarak Isparta 32 Spor'a büyük bir destek sağladı. Bu destek, Ispartalı işadamlarına güçlü bir mesaj niteliği taşıdı ve kulübün başarıları için önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, Durmuş Safalı'nın desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti ve kulüplerine katkı sağlayan iş insanlarının önemini vurguladı.

Bu destekle Isparta 32 Spor, İstanbul'da gerçekleşecek olan Sarıyer deplasmanına yüksek moral ve motivasyonla hazırlanıyor. Kulüp, Durmuş Safalı'nın desteğiyle başarılarını artırma hedefine bir adım daha yaklaşıyor.

Spor camiası, iş dünyası ve yerel destekçilerin bir araya gelerek spor kulüplerine olan katkıları, Türk sporunun gelişimine önemli bir katkı sunmaya devam ediyor.