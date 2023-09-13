Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden Güvenlik Görevlilerine Önemli Eğitimler

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurtlar, spor tesisleri ve gençlik merkezlerinde görev yapan Güvenlik Görevlisi personellerine yönelik önemli bir eğitim programı başlattı. Kolluk – Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyonu (KAAN) uygulaması kapsamında düzenlenen eğitimler, çeşitli konu başlıklarını içeriyor.

Eğitimlerin temel amacı, olayların önceden önlenmesi, meydana geldiğinde ise genel kolluğa en hızlı ve etkili şekilde bilgi aktarılması, devam eden olaylara zamanında müdahale edilerek delillerin doğru bir şekilde muhafaza edilmesi ve genel kolluğa ulaştırılmasıdır. Ayrıca, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda uyuşturucu madde kullanımının engellenmesi ve terörle mücadelede genel kollukla işbirliği içinde etkili bir şekilde görev alınması konuları da eğitimlerin içeriğini oluşturuyor.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu eğitim programıyla güvenlik görevlilerinin bilinçlenmesini ve toplumun huzur ve güvenliğine daha etkin bir şekilde katkı sağlamasını amaçlıyor. Eğitimler, güvenlik görevlilerinin daha donanımlı ve sorumluluklarını yerine getirirken daha etkin bir şekilde çalışmalarını desteklemeyi hedefliyor.