Isparta Belediyesi, açılışı için geri sayımının sürdüğü Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi olarak bilinen Isparta Meydan AVM etrafında çevre düzenlemesi yapıyor. 6 bin metrekarelik alanda asfalt yenileme çalışması başladı.Isparta’nın yıllardır gündeminden düşmeyen ITKM’de göreve gelmesinin ardından Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in girişimleriyle önemli bir yol kat edilmiş, ilk olarak 2019 yılının Kadir Gecesinde ITKM camisi hizmete açılmıştı. Bu süreç 5 Temmuz 2021’de Belediye Kültür Merkezi’nin hizmete sunulmasıyla devam etti. İnşaat çalışmalarının son aşamaya geldiği Isparta Meydan AVM’nin açılması için de geri sayım devam ediyor.Fen İşleri Müdürlüğü, eski adıyla ITKM, yeni adıyla Isparta Meydan AVM’nin açılmasına sayılı günler kala 6 bin metrekare alanda çevre düzenlemesi yapıyor. Çalışmalarda bölgedeki yorgun asfalt kaldırılarak, yeni asfalt dökümü gerçekleştirilecek. Ekipler, ilk olarak yorgun asfaltın kazıma işlemini yaptı. Gerekli altyapı çalışmalarından sonra da asfalt dökümü yapılacak. Asfalt çalışmasının ardından Meydan AVM etrafı daha konforlu bir yol ve çevreye kavuşmuş olacak.