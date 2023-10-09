Yeni Yılda Vergi ve Ücretlere Yeniden Değerleme Oranına Göre Zam Geliyor

Yeni yılın başlamasıyla birlikte birçok vergi ve ücret yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Bu artışlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, gelir vergisi tarife dilimleri ve idari cezaları içeriyor. Ekim sonundaki 12 aylık ortalama Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) artışı kadar olan oranda gerçekleştirilecek.

Özellikle emlak vergisi, MTV, trafik cezaları, ehliyet ve pasaport harçları ve araç muayene ücretleri gibi vatandaşları yakından ilgilendiren vergiler bu artışlardan etkilenecek. Bu kapsamda, vergi usul kanunu çerçevesinde, Cumhurbaşkanı'nın vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını %50'ye kadar azaltma veya %50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu taşıtlar vergisinde ise artırma yetkisi %50, indirme yetkisi %80 düzeyinde bulunuyor.

Ancak bu yetkiler nadiren ve sınırlı bir şekilde kullanılıyor ve genellikle Yİ-ÜFE'deki ortalama artışa göre belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinden vergi, ücret, ceza ve diğer yükümlülüklere uygulanıyor. İdari para cezaları gibi bazı kalemlerde ise Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi bulunmuyor ve ilan edilen yeniden değerleme oranları bu kalemler için değiştirilemiyor.

Vatandaşlar, yeni yılda bu artışlara dikkat etmeli ve vergi ve ücretlerini bu değişikliklere göre ödemelidir. Ayrıca vergi ve ücretlerin nasıl hesaplandığını ve değiştirildiğini anlamak için yerel vergi daireleri veya maliye birimleri ile iletişime geçebilirler.