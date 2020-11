EĞİRDİR’DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANDI



İlçemiz Bağlar ve Atatürk Okulları tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz organizesi ile koronavirüs tedbirleri ile 24 Kasım Öğretmenler Günü yapılan programla kutlandı.

Bugün saat 10.00’de Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen programa Kaymakam Adem ÇELİK, Belediye Başkanı Veli GÖK, Kurmay Başkanı P. Alb. Gökhan Hüseyin ÖZBEK, Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU, Jandarma Komutanı Yzb. Fatih TÜRKMEN, Daire Müdürleri, Okul Müdürleri, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri, Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU’nun Atatürk Büstüne çelenk sunmasının ardından Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımız okundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK’un Öğretmenler Günü Mesajının okunmasının ardından Eğirdir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet ARMUTOĞLU yaptığı konuşmada; ‘Bir meslek düşünün ki insanlığa adanmış; sabrın, azmin, barışın, adaletin, fedakarlığın timsali bir meslek… Üreten, çoğaltan, birleştiren, buluşturan; her gün umudu, sevgiyi büyüten, dünyayı kucaklayan bir meslek… Öyle bir meslek ki, can suyumuz; öyle bir meslek ki ilhamımız, heyecanımız, inancımız, savaşçımız.

Siz Öğretmenim,

Kazanılmış tüm zaferleri sürdürecek olan sizsiniz. Geleceğimizi, sizin sevginizle ışıldayan o küçücük gözlerin parıltısı aydınlatacak. Bilin ki verdiğiniz emek, alın teriniz, bu ülkenin aydınlık geleceğini yazacak.

Siz Eğitim Ordusunun Gönüllüleri,

Siz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesi ile “ Eserinin üzerinde imzası olmayan yegane sanatkar.” Siz, nice nesiller demeksiniz. Omuzlarınızda hissettiğiniz yükü ancak insan yetiştirmenin mutluluğu hafifletebilir. İlim kapısının anahtarı olarak sizlerin, doğuracağınız güneşlere, çoğaltacağınız umutlara ihtiyacımız var. Bilim rehberliğinde, çocuklarımıza ayna, yarınlarımıza aydınlık olmaya devam edeceksiniz.

Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğimiz en güçlü silah eğitimdir. Gücümüz ancak gücünüz kadardır. Kelamınız gönülleri, kaleminiz dünyayı fetheder. Gün sizin, söz sizin, en kıymetli rol sizindir.

Bu duygularla, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyor; ülkemizin her köşesinde büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren öğretmenlerimizin “24 Kasım Öğretmenler Günü” nü kutluyorum. Başöğretmen izinde, öğrencileri ve sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.’ dedi.

Şiirlerin okunması, Öğretmenlerden oluşan koronun sunumu ve emekli olan öğretmenlere plaket takdiminin ardından program son buldu. Programdan sonra Kaymakam Adem ÇELİK ve Başkan Veli GÖK öğretmenlere karanfil takdiminde bulundular.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)