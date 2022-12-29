Isparta’nın Eğirdir İlçesinde yaşayan Hasan Armağan (36), soğuk hava deposunda meydana gelen iş kazasında hayatını kaybetti. Cenazesi 29 Aralık Perşembe Günü memleketi Yuvalı Köyünde toprağa verilecek.

Olay Eğirdir’de bir soğuk hava deposunda meydana geldi. İşçi olarak çalışan Hasan Armağan, çıktığı yükseklikten dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Armağan hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.