28 Aralık 2022 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.



'Beyin yiyen amip' ilk kez ölüme neden oldu

Güney Kore, `beyin yiyen amip` olarak da bilinen ve burundan insan beynine giren `Naegleria fowleri` kaynaklı ilk ölüm vakasının kayda geçtiğini duyurdu.



Bakan Dönmez'den bor açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu yıl kendi rekorunu kıran Eti Maden yüzde 95 kapasiteyle çalışarak tam 2 milyon 650 bin ton rafine bor satışı yaparak, ülkemize 1 milyar 300 milyon dolarlık kazanç sağlamıştır" dedi.



Plastik poşet fiyatı için karar

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre marketlerin piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 38,5, vatandaşın ise 25 kuruş olarak belirlendi.



Putin, petrol satışını yasakladı

Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.



İşte Türkiye’nin göç haritası

Türkiye’de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. İstanbul, Ankara ve İzmir, en çok göç alan ve en çok göç veren iller oldu.



Kuvvetli kar yağışı için saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.



Fenerbahçe liderliği geri aldı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 32'ye yükselten Fenerbahçe maç fazlasıyla yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Hatayspor ise 15 puanda kaldı.