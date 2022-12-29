EYT açıklandı! İşte emekli olacak kişi sayısı! Erdoğan'dan son dakika müjdesi

EMEKLİ OLACAK KİŞİ SAYISI

İŞTE EYT'DEKİ YAŞ DETAYLARI



"HERHANGİ BİR YAŞ SINIRI UYGULANMAYACAK"

"HER REFORM, BERABERİNDE YENİ TARTIŞMALARI DA GETİRMİŞTİR"

"KONUYU DERİNLEMESİNE İNCELEMEDEN TAAHHÜT ALTINA GİRMEK İSTEMEDİK"

"SABİT GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLDUĞUNU GÖSTERDİK"

"DÜZENLEMEYİ MİLLETİMİZ İÇİN YAPIYORUZ"

TAŞERONLARDAN KADROYA ALINANLAR İÇİN AYRI DÜZENLEME

ERDOĞAN RESMEN DUYURDU

UCUZ BORÇLANMA İÇİN SON GÜNLER

YENİ YILDA BORÇLANMALAR ŞU ŞEKİLDE OLACAK

ASKERLİK BORÇLANMASI

GÜNLÜK: 69,02 TL

ZAMLI: 107 TL

180 GÜNLÜK: 14,423 TL

ZAMLI: 19,260 TL

450 GÜN: 31,059 TL

ZAMLI: 48,150 TL

DOĞUM BORÇLANMASI

1 ÇOCUK: 49,694 TL

ZAMLI: 76.320 TL

2 ÇOCUK: 99,338 TL

ZAMLI: 153,007 TL

3 ÇOCUK: 149,083 TL

ZAMLI: 223.587 TL

SGK'DAN EYT BAŞVURUSU İÇİN REHBER

E- DEVLET’TEN EYT İÇİN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT detaylarını açıkladı. EYT'de yaş şartı aranmayacak. Bununla birlikte emekli olacak kişilerin sayısı da belli oldu.Son dakika: Milyonlarca insanı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan sürpriz bir toplantı yaptı.Beştepe'de yapılan toplantı sonrası EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, aylardır beklenen müjdeli haberi duyurdu.Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda şartları açıklayan Erdoğan, yaş sınırının olmayacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olacak" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyt'de yapılacak yeni düzenlemeyle emeklilikte yaş şartı aranmayacağını belirtti.Erdoğan, "Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık.Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:"Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.Bugün ülkemizin tüm tartışma alanlarını, milletimizin her kesimin beklentilerini çözmüş olarak 2023'e girme kararlılığımızın son örneği olan EYT ile ilgili düzenleme müjdesiyle huzurundayım.Kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT olarak bilinen düzenleme uzun süre kapsamlı çalışmanın ardından nihai halini almıştır.Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemini, sürdürülebilir, makul, adil seviyeye getirilmesi hususunda önemli reformlara imza atmış hükümetiz.Geçmiş yıllardaki gerçeklerden kopuk uygulamalar sebebiyle kamu bütçesine büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemini yönetilebilir hale getirmek için çok çalıştık, uğraştık.Elbette her reform, düzenleme beraberinde yeni tartışmaları da getirmiştir. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte yıl ve prim günü şartını doldurduğu halde yaş şartı sebebiyle beklemek zorunda kalan çalışanlarımızın talepleridir.Prensip olarak 20 veya 25 yıl çalışmış kişinin çalıştığı süreden çok daha uzun dönem emekli maaşı alabileceği sistemin sürdürebilir olmadığına inanıyoruz.Geçmiş yıllarda bunun acısı çok yaşanmıştır. Sistemin idamesine zarar vermeden ülke ekonomisi üzerine kaldıramayacak yükler bindireceği için uzun yıllar böyle bir düzenlemeye sıcak bakmadık.85 milyon hep birlikte ortak geleceğimizi düşündüğümüz için konuyu derinlemesine incelemeden, hesabını kitabını sağlamca yapmadan herhangi taahhüt altına girmek istemedik.Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan sabit gelirli vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu yüksek oranlı asgari ücret, memur ve emekli maaşı artışıyla gösterdik, gösteriyoruz.Asgari ücret rakamı da bu iradenin bir tezahürüdür. 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile beklentilerini karşılayan adımın müjdesi ile kendilerine desteğimizi sergileme yoluna gidiyoruz.Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor.Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.Bu düzenleme ilk çıktığında 5.6 milyon emekli varken bugün 13.9 milyon emekliye hizmet veren Türkiye'ye ulaştık.Bir kısmı hizmet birleştirme, borçlandırma işlemlerini zaten başlatmıştır. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları yaptık.Taşerondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayacaklar için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz.20 yıldır çözüm bekleyen EYT nihayet sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlar için EYT kapsamı ve EYT yaş şartı konusunda merak edilenleri tek tek açıkladı.4A SGK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı çalışanları için EYT başvuru süreci başlayacak. EYT borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler için SGK süreci adım adım paylaştı.EYT kapsamı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı. EYT yaş sınırı ve EYT kapsamı netleşirken, EYT hesaplama konusunda araştırmalar hızlandı.'EYT'de yaş şartı olacak mı?' sorusu nihayet yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2.2 milyon kişinin emekli olacağını ve EYT'de hiçbir yaş şartı uygulanmayacağını duyurdu. Ayrıca işveren içinse kıdem tazminatı yükünü hafifletecek KGF paketi desteği sağlanacağını bildirdi.EYT’de son rakam 1,9 milyon kişi. Bu rakamın Ocak başında 2 milyonu geçmesi bekleniyor. Bakan Bilgin yaş şartı gelse dahi bu kişilerin yarısının 2023’te, kalan kısmının ise 2024’te emekli olabileceğini belirtti.Ancak tüm bunlara rağmen Sosyal Güvenlik Kurumlarında ise yoğunluk devam ediyor. Eksik primlerini tamamlamak isteyenlerin daha ucuz borçlanma yapabilmesi için vakit daralıyor.Yeni asgari ücretin açıklanmasıyla beraber 2023 yılında yapılacak borçlanmalar 1 Ocak 2023 itibarıyla yüzde 54,6 artacak.Yılın bitmesine son 3 gün kala uzmanlardan vatandaşlara ellerini çabuk tutmaları uyarısı yapıldı.Kimi askerlik borçlanması, kimi de doğum borçlanması için SGK’nın kapısını çalacak. SGK önlerinde yoğun kuyruklar oluşmasını önlemek isteyen kurum yeni bir duyuru yaptı.EYT'de sigorta girişini öne çekmek isteyip, doğum ve askerlik borçlanmalarını ödeyecek vatandaşlar için, başvuruların e-Devlet üzerinden nasıl yapıldığına dair bilgilendirmede bulundu. Tüm bilgiler adım adım paylaşıldı.EYT için askerlik ve doğum borçlanması yapacaklar için e-Devlet üzerinden işlemler şu şekilde ilerliyor:-Öncelikle e- Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle sisteme giriş yapılır-Arama çubuğuna 'borçlanma' yazarak arama yapılır-Kişinin borçlanabileceği hizmet türleri görüntülenir.-Borçlanma yapılacak sekme seçilir.Örneğin; askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişi,' 4A ya da 4B Askerlik Borçlanması Başvurusu' uygulaması üzerinden açılan ekrandan 'yeni başvuru' sekmesini tıklar. Sistem tarafından son sigortalılık statüsü ve askerlik durum bilgisi sorgulaması yapıldıktan sonra başvuru işlemine devam edilir.-Kişi borçlanma tutarı beyan etmez, borçlanma tutarının hesabında dikkate alınacak kazancı belirler. Bir günlük borç tutarı, kişinin beyan ettiği günlük kazancın yüzde 32'sidir.-Askerlik borçlanması yapmak istediği tarih aralığını seçer. Son olarak tebligat için adres bilgisi görüntülenir.Kişi otomatik olarak gelen mernis adres bilgileri ile devam edebileceği gibi ayrıca bir adres bilgisi de beyan edebilir.Başvurusu tamamlanan kişiye başvurusunun hangi üniteye yönlendirildiği bilgisi de verilir.-Borçlanma başvurusu tamamlandıktan sonra başvuru ilgili üniteye yönlendirilirTahakkuk eden borç tutarı, kişinin belirlediği adrese gönderilmek üzere iadeli taahhütlü olarak postaya verilir.Kişi tebliğ edilen borcu, borcun tebliğ edildiği tarihten bir ay içinde kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine ödemelidir.-Borcun tamamının yasal süreci içerisinde ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık olarak değerlendirilir.-Belirtilen süre içerisinde tebliği edilen borcu ödemeyenler ile borcun sadece bir kısmını ödeyenlerin kalan süreler için yeniden başvuru yapmaları gerekir.-Kişi evrak takip sistemi üzerinden başvurusunun durumumu takip edebilir.