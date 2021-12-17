

METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA’DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR!)

Başlama Zamanı : 18.12.2021 18:00 TSİ Bitiş Zam ant : 19.12.2021 18:00 TSİ



Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; 18.12.2021 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra Isparta il genelinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Antaiya-Isparta yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ