Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarına katılan yazarlar kitapseverler tarafından oldukça ilgiyle karşılanıyor. Fuarda kitap imzalayan ve söyleşi gerçekleştiren yazarlar Nurullah Genç, Dursun Ali Erzincanlı ve Saliha Erdim, 5. Kitap Fuarının düzenlenmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler.Isparta Belediyesi tarafından bu yıl 5’inci düzenlenen Kitap Fuarı, yazarlar ve kitap dostlarını ağırlamaya devam ediyor. Fuarda vatandaşlar bir yandan istedikleri kitaplara ulaşırken, diğer yandan da yazarlarla bir araya gelip, kitap imzalatıyor, söyleşilere katılıyor. Fuara katılan yazarlar her yaş grubundan oldukça ilgi görüyor. Son olarak yazarlar Nurullah Genç, Dursun Ali Erzincanlı ve Saliha Erdim, 5. Kitap Fuarında kitapseverlerle buluştu, kitap imzaladı ve söyleşi gerçekleştirdi.Yazar Nurullah Genç, 1998 yılında ‘Gül ve Ben’ adlı bir eser yayımladığını ve gül şiirleri armağanı büyük ödülünü aldığını söyledi. Bir televizyoncu arkadaşının ‘gül konuşacaksak güllerin şehri Isparta’ya gidelim’ demesiyle birlikte ilk kez Isparta’ya geldiğini belirten Genç, “O zaman gül tarlalarında gezmiş ve medeniyeti konuşmuştuk. Isparta gül kavramıyla özdeşleştiği için bizim için ayrı bir şehir. Ama daha önceki fuarlarda davet aldığımız halde gelemedik. 5. Kitap Fuarında Isparta’dayız, mutluyum. Burada hatıralarımdan insanlar, dostlarım var. İlkokuldaki öğretmenim burada. Belediyemize teşekkür ediyorum. Yoğun katılım olduğunu görüyorum. Kitap, kültür, irfan bizim asla gözardı edemeyeceğimiz kavramlar. Biz hikmet arayan insanlarız, hikmeti kitaplarda daha çok bulabildiğimiz için uzak durmamız gerekiyor. Tüm kardeşlerimizin faydalanmasını öneririm” dedi.Kitapseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Dursun Ali Erzincanlı da fuarda kitaplarını imzaladı. Kış mevsimi dolayısıyla soğuk bir havaya denk geldiğini ancak fuar ortamının sıcak olduğunu dile getiren Erzincanlı, “Çok güzel bir hazırlık olmuş. Emeği geçen başta sayın belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.Kitap dostlarıyla buluşarak söyleşi gerçekleştiren Saliha Erdim de 5. Kitap Fuarına çok anlamlı ve güzel bir ilginin olduğunu söyledi. İnsanların kitap fuarına bir kişiyi değil, bir değeri sahiplenmeye geldiğine değinen Erdim, “Bilgilenmek ve daha doğru bir hayat yaşamak üzere geliyorlar. Herkes öğrendiği bilgilerden hayatını değiştirdiğini, güzelleştirdiğine dair geri bildirimlerde bulunuyorlar. Bu Allah’ın bir lütfu. Isparta Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere fuar organizasyonu için çok teşekkür ediyorum, çok takdirlerimi ifade ediyorum. İnsanların doğruyu görebilmesi için okuması şarttır, okuması için de bu fuarlar vesiledir. Biz ekmek, su, hava gibi okumaya ihtiyacımız var. Isparta’da olduğum için çok mutlu ve sevinçliyim. Herkese selamlarımı ve hürmetlerimi iletiliyorum” ifadelerini kullandı.5. Kitap Fuarında yazarlar, hafta sonunda da kitapseverlerle buluşmaya devam edecek.