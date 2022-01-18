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ISPARTA'DA BU YOL İÇİN SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARI

ISPARTA'DA BU YOL İÇİN SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARI
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
 Isparta Eğirdir girişi Miskinler rampası kar yoğunluğu ve buzlanmadan dolayı trafik kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur.
T.C. Isparta Valiliği Emniyet Genel Müdürlüğü Eğirdir Kaymakamlığı

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