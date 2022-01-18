Isparta Eğirdir girişi Miskinler rampası kar yoğunluğu ve buzlanmadan dolayı trafik kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın bilgilerine sunulur.
T.C. Isparta Valiliği Emniyet Genel Müdürlüğü Eğirdir Kaymakamlığı
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