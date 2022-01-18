Meslek Lisesinden Çevre Dostu Proje

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı, okullarında 5 yıl önce kurulan Güneş Enerjisi Santralini (GES) yenileyerek 40 Kw güce çıkardı. Bu sayede hem okulun elektrik ihtiyacı karşılanıyor hem de yaz aylarında üretilen fazla elektrik satılarak okula gelir sağlanıyor. GES sayesinde yıllık 46 ton sera gazı emisyonunu engellemiş olacak.Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Vali Ömer Seymenoğlu okulda incelemelerde bulundu, yenilenen GES projesi hakkında okulun Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmeni Önder Mete’den bilgi aldı.Okulda öğretmenlerle de bir araya gelen Vali Seymenoğlu “Sizlerin yetiştirdiği öğrenciler bizler için çok kıymetli, sizler bu alanda en büyük yardımcılarımızsınız ve sizlere güveniyoruz. Burada gerçekleştirilen projelerin daha da artmasını temenni ediyorum. Bu konuda her türlü desteği sağlamaya hazırız” diye konuştu.Öğretmenlerle sohbetinde meslek liselerinin önemini bir kez daha vurgulayan Vali Seymenoğlu, “Meslek liselerinin uzman eğitmen kadrosuyla iş gücü piyasasında aranan, nitelikli öğrenciler yetiştiriyor. Ben meslek liselerinin aranan eleman yetiştirdiğine inanıyorum. Yaptığımız toplantılarda da sanayicilerimiz bizlere bunu bu şekilde aktarıyor. Meslek liselerimizin önemi gün geçtikçe artıyor. Bunun yanında sahada çalışan ancak örgün eğitimden uzak kalmış vatandaşlarımız için Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde yurt genelinde olduğu gibi ilimizde de Mesleki Eğitim Merkezleri açıldı. Merkezler sayesinde çalışanlarımız hem mesleki diploma sahibi oluyor hem de gelir elde ediyor” dedi.Ardından okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Bilişim Teknolojileri Alanı bölümlerinde incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu derslere konuk olarak bir süre anlatılanları dinledi. Sınıflarda öğrencilerle kariyer hedefleri hakkında sohbet eden Vali Seymenoğlu öğrencilere başarılar diledi.22 derslikli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde; Bilişim Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri alanında toplam 514 öğrenci öğrenim görüyor. Okulda 27 atölye, 8 BT sınıfı, 3 laboratuvar bulunuyor.