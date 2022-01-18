İlimizde son birkaç gündür ‘içme suyunda kirlilik’, ‘sağlığımız tehdit altında’ şeklinde gerek bazı medya kuruluşları gerekse sosyal mecralardan haber ve yorumlar yapılmaktadır.Bu yorumlar ve haberler karşısında aşağıdaki açıklamayı yapma gereği duyulmuştur.Şehrimizin içme suyu kaynakları arasında yer alan Eğirdir Gölünde su debisinin düşmesi ve bunun yanında poyraz nedeniyle göl tabanında oluşan dalgalanmadan kaynaklı suda bulanıklaşma yaşanmıştır.Yukarıdaki nedenden dolayı şehrimizin belli mahallelerinde çeşmelerden bulanık su akmıştır.İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından şehrin belli noktalarından her gün numune alınmakta, alınan numunelerde ise suyun içilmesinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.Her yıl kış aylarında yaklaşık 1-2 aylık dönem içerisinde belli zaman aralıklarında bu tür durumla karşılaşılmakta olup, bugün itibariyle poyraz esintisi durmuş, şu an içme sularındaki bulanıklık normale dönmeye başlamaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyururuz.ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞI