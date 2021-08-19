Gönen Müftülüğü " Kur'an Kursları Kapanış Programında" ilçede merkez, belde ve köylerdeki tüm Kur'an Kursu öğrencilerine dini ve kültürel kitap hediye etti.

Gönen Müftülüğü bu dönem 20 Ağustos'ta bitecek olan Kur'an Kurslarının hitama ermesi nedeniyle Musalla camii bahçesinde program tertip etti. Programda Gönen Kaymakamı Yaşar Artar ve İlçe Müftüsü Abdülhalim Erkoç tüm öğrencilere hediye kitap dağıttı. İlçe Kaymakamı Yaşar Artar, kurs öğrencilerine hitap ederek eğitim ve öğretimin önemine değindi. Bu yaşların kıymetini bilmelerini, ayrıca hediye edilen kitapları okuyacaklarına inandığını söyledi. Öğrencilere Kur'an Kurslarına devam ettikleri için teşekkür ederek kurs öğrencilerini makamına davet etti.Gönen Müftüsü Abdülhalim Erkoç da Kitapların hediyesinde katkısı olan hayır sahibi Atıf Gönenç'e teşekkür ederek eğitim, kültür ve ahlakın önemine değindi.Su ve hava kadar zorunlu ihtiyacımız olan dini ,milli ve ahlaki değerlerimizi bu dönem öğrencilerimize çok iyi öğrettigimize inanıyorum dedi.Program öğrencilere yemek ikramıyla son buldu