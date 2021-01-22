ISPARTA İL EMNİYET MÜÜDRÜLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



19.01.2021 günü saat: 14.30 sıralarında Kutlubey Mahallesi 1004 Sokak üzerinde bulunan bir kafenin açık olduğu ve bu kafede müşterilere servis yapıldığı duyumları üzerine, belirtilen adrese ekiplerimizce gidilerek içeriye girildiğinde; içeride toplam 16 şahsın bulunduğu, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararını ihlal ederek işyerinde müşterilere servis yapıldığı, canlı müzik izin belgesi olmadığı halde canlı müzik yayını yapıldığı ve kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edildiği tespit edilmiştir.



İşyerinin işletmecisine gerekli idari yaptırımların uygulanması için tutanak tutulmuş olup, işyerinde bulunan 16 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince toplam 50.400 TL i dari yaptırım uygulanmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.