*BELEDİYE KARAYOLLARI İŞBİRLİĞİ.

*İLÇEMİZİN TRAFİK AKIŞINDAKİ SIKINTILARI GİDERİLECEK.

*KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN BAŞKAN VELİ GÖK’E ZİYARET.

*SIKINTILI YERLER YERİNDE İNCELENDİ.

Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne bağlı teknik ekip Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Teknik ekibini ziyaret etti.Söz konusu ziyaret teknik toplantı ve arazi incelemesi ile devam etti. İlçemizde bulunan kavşak, durak, sinyalizasyon vb. uygulamaların hayata geçmesi için özellikle Jandarma kavşağı ve Yeni Hastane girişindeki sıkıntıların giderilmesi için çalışma başlatıldı.Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı teknik ekip Eğirdir merkezde bulunan ve sıkıntı arz eden konuları yerinde inceleyerek, Belediyemiz teknik ekibi ile işbirliği yaparak çözüme kavuşturacak. Fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra önümüzdeki günlerde tekrar toplantı yapılarak sorunlar çözülecek.Başkan Veli GÖK ile yapılan toplantının ardından Antalya Karayolları Bölge Müdürlüğü teknik ekibi ile Eğirdir Belediyesi teknik ekibinin saha incelemesine Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN ve Belediye Şirket Müdürü Ömer YILMAZ’da katıldı.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)