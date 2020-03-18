Başkan Başdeğirmen’in yaşlı hassasiyeti

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara karşı hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu. Başdeğirmen’in talimatlarıyla Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi ile Özel Huzur Engellilere Bakım Merkezi özel ekiplerce dezenfekte edildi.Isparta Belediyesi şehir genelinde Korona Virüs riskine karşı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kamu kurum ve kuruluşları da dezenfekte işlemine tabi tutuluyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yüksek risk gurubundaki vatandaşların bulunduğu alanların dezenfektesi ile ilgili olarak özel bir hassasiyet gösteriyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi ile Özel Huzur Engellilere Bakım Merkezi ile de yakından ilgileniyor. Başdeğirmen, özel risk gurubunda olan ve bakıma muhtaç vatandaşların bulunduğu bu iki binayı ise verdiği talimatla özel olarak ilaçlattı.Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi ile Özel Huzur Engellilere Bakım Merkezindeki tüm odalar ile birlikte asansörler, lavabolar ile merdivenler ve ortak kullanım alanları, kurumun servis araçları büyük bir titizlik içerisinde ilaçlandı. Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinde kalan vatandaşlar Korona Virüs ile ilgili gelişmeleri haber bültenleriyle takip ettiklerini dile getirirken, bu konuda bilinçlendiklerini, kendilerini kurallar çerçevesinde korumaya çalıştıklarını anlattı. Yaşlılar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kendilerine gösterdiği ilgiden ve sağlıklarını düşünmesinden dolayı teşekkür ederken, “Başkanımız bizlerin sağlığını yakından düşünüyor. Başkanımızın her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Yaptırmış olduğu bu dezenfekte çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz, hizmetinde başarılar dileriz. Yapılan işler çok güzel, memnun olduk. Allah başkanımızdan razı olsun” dediler.Merkezlerinin büyük bir hassasiyetle dezenfekte edilmesinden dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi Müdürü Alperen Sözen de, “Başkanımıza yaşlılarımız üzerindeki hassasiyetinden dolayı teşekkür ederiz. Yaşlılarımız için gerekli tedbirler alınıyor” şeklinde konuştu.Özel Huzur Engellilere Bakım Merkezi Müdürü Banu Kır Oruç da, kurum olarak bugüne kadar her türlü önlemi aldıklarını dile getirirken, “Belediye başkanımızın göndermiş olduğu özel bir ekiple kurumumuz A’dan Z’ye dezenfekte edildi. Asansörlerimiz, tuvaletlerimiz, odalarımız, idari binalarımız gerekli dezenfekteden geçirildi. Bundan dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.