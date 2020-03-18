ÇOK ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ

BELEDİYE VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE ÇOK İŞ DÜŞMEKTE...



Esnafımız,tüccarımız,çifçimiz zor durumda.İvedi olarak Belediye tarafından,sivil toplum örgütlerince de önlemler alınmalı. Elektirik, su,doğalgaz, gibi zaruri ihtiyaçlardan bir süre ücret alınmamalı, Belediyece esnaf tüccar desteklenmeli,Emlak vergisi ertelenmeli,otoparklar ücretsiz olmalı,Belediyece bir süre kira işgaliye vd ücretler alınmamalıdır.Yanlız camiler değil çocuk parkları,piknik alanları wc ler,hatta çöp kovaları ilaçlanmalıdır. Belediye tarafından; özellikle dışarı çıkmaması gerekli belli yaş üstündekilere gıda kolileri evlerine dağıtılmalıdır. En önemlisi yine Belediye ve Sivil toplum örgütleri imkanları dahilinde solunum cihazları tedarik edip sağlık kuruluşlarımıza teslim etmelidir. Belediyece Nöbetçi hekim ambulas uygulaması geliştirilmeli, vatandaşlarımızın gereksiz yere hastaneye gitmesi engellenmelidir.Yine şehrin belli noktalarında kutulacak çadırlarda maske,kolonya ve dezenfekte ürünleri varandaşlara ücrersiz olarak dağıtılmalı,imkan dahilinde evlere bırakılmalıdır.Evinde yemek yapma olanağı olmayanlara sıcak yemek dağıtılmalı,yaşlılarımızın sokağa çıkışı engellenmelidir.Bilbortlarda vatandaşlarımız bilgilendirilmeli,yerel kanallarla anlaşılarak bu hizmetler duyrulmalıdır.Yerel yönetimler bu gibi durumlarda önem arz eder. Herşeyi Devletten beklememeli çözümleri yerelde bizler üretmeliyiz...



Av Gökmen Hakkı Gökmenoğlu