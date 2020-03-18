Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Korona Virüs riskine karşın alınan tedbirler ve bugüne kadar yaptıkları uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi verdi



“Bu salgını hep beraber mücadele ederek yeneceğiz”



Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirde bugüne kadar belediye olarak Korona Virüs riskine karşın yapılan çalışmalarla ilgili genel bir değerlendirmede bulundu. Başdeğirmen, vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile cadde ve sokaklarda yapılan dezenfekte çalışmaları, zabıtanın fiyat denetimleri ve birçok hususta ayrıntılı bilgiler verdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

“Tüm Dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs, maalesef ülkemizde de görülmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda devletimizin her kademesi bu virüsten halkımızın korunması, ülkemizin bu süreci en asgari zararla atlatması için bir dizi önlem almış ve hızla uygulamaya koymuştur.

Tedbirler ancak hepimiz uyguladığımız zaman netice verir. Lütfen uyarılara kulak verelim, ihmal etmeyelim ve özenle uygulayalım.

Isparta Belediyemiz de Türkiye’de ilk coronavirüs olayının açıklanmasının ardından harekete geçmiştir.

Toplu taşıma araçları, otobüs durakları, Belediyemiz hizmet binası ile diğer kamu, kurum ve kuruluşları, camiler, meydanlar, Belediye Hayvan Barınağı, parklar gibi halkımızın birçok ortak kullanım alanı dezenfekte edilmiştir.

Ayrıca temizlik ekiplerimizce sokak ve caddelerde temizlik çalışmalarımız devam etmektedir. Yaşlı vatandaşlarımızın misafir edildiği Huzurevi ile Yaşlı Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimiz de titizlikle dezenfekte edilmiştir. Bu çalışmalarımız ara vermeden devam edecektir.

Devletimizin aldığı kararlar doğrultusunda, Belediyemiz işletmesindeki Atatürk Parkı, Çocuk Oyun Parkı ile Etnografya Müzesi ziyarete kapatılmıştır.

Bu süreçte temizlik malzemesi ve kolanya gibi ürünlerde fahiş fiyat uygulandığına yönelik şikayetlere karşı Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce market ve bakkal raflarında denetimler yapılmıştır, yapılmaya da devam edilmektedir.

Her ne şartlarda olursa olsun su kesintisi uygulanan abonelerimizin suyu gerekli hijyen koşullarının sağlanması amacıyla açılmıştır. Şu anda suyu akmayan hiçbir abonemiz yoktur.

Tüm halkımızın da bildiği üzere Devletimiz tarafından alınan tedbirler dahilinde vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarındaki işletmeler geçici bir süreliğine kapatılmıştır. Faaliyeti durdurulsa da durdurulmasa da tüm esnafımızın bu zorlu süreçte iş kaybına uğrayacağı düşünülerek Belediyemiz tarafından kiracılarımıza tahakkuk ettirilen kira ödemeleri 6 ay ertelenmiştir.

Nisan ayında ödenmesi gereken kira taksitleri Ekim ayında tahsil edilecektir. Bu erteleme karşılığında gecikme farkı alınmayacaktır.

Isparta halkımızdan devletimizin tedbir amaçlı aldığı tüm kararlara uymasını, çok acil bir durum olmadıkça evlerinden çıkmamalarını tavsiye ederiz.

Siz hemşehrilerimizden beklentimiz 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermenizdir.

Lütfen bu salgını hep beraber ciddiye alalım, önemseyelim uymayanları uyaralım.

Birlik ve beraberlik içerisinde hijyen kurallarına dikkat edilerek bu virüsün üstesinden geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu salgını hep beraber mücadele ederek yenebiliriz.

Tüm halkımıza sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen vatandaşların belediye ile ilgili isteklerini Whatsapp hattı olan 0 535 105 1 105 ve Alo Belediye 444 55 32 nolu telefonlarından bildirebileceklerini kaydetti.





