Isparta’da faaliyet gösteren Bayan Kuaförlerin fiyat tarifesinde güncellemeye gidildi.
Bu konuda edinilen bilgilere göre, İlimizdeki kadın kuaförlerinin uzun süredir uyguladıkları fiyat tarifesi günün şartlarına göre yeniden belirlendi. Eski tarifenin günümüz enflasyon şartlarında yetersiz kalması nedeniyle yeniden ayarlamaya gidilen Bayan Kuaförlerin fiyat tarifesi şöyle:
Saç kesimi 200 TL, Saç Yıkama 50 TL, Kırık fön: 100 TL, Normal fön 80 TL, Topuz tarama 250 TL, Oryelli Açma Boyama 1000 TL, Dip Boyama 300 TL, Ombre 1.000, Röfle 1.000, Keratin Bakım (Botox) 750 TL, Brezilya Fönü (Standart) 1.000, Perma uzun 1.000, Perma Kısa: 500 Tl, Makyaj 250 TL, gece makyajı 400 TL, Porselen Makyaj 1350 TL, Kirpik Takma 180 TL, Kirpik Perma 360 TL, Kaş-Bıyık alma 100 TL, Yüz alma 150 TL, Manikür 150 TL, Pedikür 250 TL, Türban Tasarım Normal 500 TL, Türban Tasarım Detaylı 750 TL, Sprey-Jöle 60 TL.
Kadın Kuaförlerin yeni fiyat tarifesinin uygulanmaya başlandığı ifade edildi.