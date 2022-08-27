Domates ve karanfil üretimiyle ön plana çıkan Deregümü köyü bu ürünleri bir festivalle görücüye çıkardı. Köyde bu yıl 10 Bin ton domates rekoltesi beklenirken 250 Milyon dal da karanfil üretimi gerçekleştirilecek.Kortej yürüyüşüyle başlayan festivale Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, kamu kurumu temsilcileri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Festivaldeki konuşmasına köydeki tarımsal üretime büyük katkılar sunan kadınlara teşekkür ederek başlayan Vali Baruş; “Bir köyde festival düzenlemek kolay bir iş değil. Bu nedenle böyle birlik ve beraberlik havasını yansıtarak ülkemiz adına bizleri sevindiren bu festivali düzenleyen başta köy muhtarımız olmak üzere festivale katkı sunan firmalarımıza ve belediye başkanımıza diğer katkısı bulunanlara çok çok teşekkür ediyorum. Domates ve Karanfil Festivali Deregümü köyü ve çevre köylerimize hayırlı olsun. Ülkemizde sizlerin de bildiği gibi en fazla yakınılan konulardan birisi köylerin yoğun göç vermesi. Artık köylerimizde genç nüfusu tutmakta zorlanıyoruz. Tabi bunun sebepleri var. Tarım arazilerinin bölünmesi, parsel büyüklüğünün her geçen gün azalması ve bu parsellerden elde edilebilecek tarımsal gelirin de düşmesiyle birlikte gençlerimiz geleceğini şehirlerde başkasının yanında çalışmakta ve cüzi ücretlerle yaşamını devam ettirmekte buluyor. Isparta da bu sorundan ari değil. Isparta’da ortalama parsel büyüklüğü 2.8 dekar. Bu Türkiye ortalamasının da altında. Bu kadar küçük arazilerin olduğu, bu kadar bölünmenin olduğu tarımda ekstansif tarım dediğimiz, yani birim başına verimin yüksek olduğu gelirin yüksek olduğu tarım türünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. İşte buna en güzel örneklerden biri Deregümü köyü. Muhtarımızın da ifade ettiği gibi 750 dekar araziden yaklaşık 10 bin ton domates üretiliyor. Köylülerimizin geliri birim başına son derece artmış durumda. Gördüğümüz kadarıyla Deregümü’nün göç gibi problemi yok. Gençlerimiz seralarda çalışıyor, üretim yapıyor, Türkiye’nin ekonomisine katkı sunuyor. Burada özellikle genç kadın çiftçilerimizi kutluyorum. Çünkü onların bu fedakarlığı olmazsa bu üretim gerçekleşemez. Bu üretim heyecanı bizleri gelecek adına çok çok sevindiriyor. Tabi ki böyle çalışkan bir köye her şey layık. Sizleri tebrik ediyorum, böyle birlik beraberlik havası içerisinde çalıştığınız, üretime katkı sunduğunuz için. Tarım ve Orman Bakanlığımızın kırsal arazilerin daha verimli kullanılması programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu proje çerçevesinde sayın milletvekillerimiz de destekleriyle sebze üretiminin artırılması ve kurutma tesisi kurulması noktasında sevindirici bir gelişme oldu. İnşallah bu kurutma tesisini de kurunca köylülerimizin böyle gelir kaybı endişesi de giderilmiş olacak. Köyümüz adına diğer bir müjde ise köyümüze Torosgaz tarafından doğal gaz getiriliyor. Köylülerimizin en fazla sıkıntı çektiği konulardan birisi de kışın ısınma problemi. Bu müjde sanırım en fazla çiftçi kadınlarımızı mutlu etmiştir. Allah hayırlı etsin. Köyümüze doğalgazın gelmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, vatandaşlarımızın hizmetin en iyisine layık olduğu ilkesi ve prensibi var. Onun önderliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın hassasiyetiyle, Sayın Milletvekillerimizin girişimleriyle, işin başlangıcını yapan belediyemize, Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler kamu kurumları olarak, yerel yönetimler olarak vatandaşımızın nerede derdi varsa, nerede sorunu varsa canı gönülden onlarla el ele çalışmamız lazım. Bunun en güzel örneği Isparta’da var, Deregümü köyümüzde var. Ne mutlu Deregümü köyümüze. Bu festivale katılarak, bu birlik ve beraberlik havasına katkıda bulunduğunuz için siz değerli misafirleri saygıyla selamlıyorum” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından festivale katkı sunanlara, destek veren firmalara ve en güzel domatesi yetiştiren çiftçilere plaket takdimi yapıldı.Festival açılış programının sonunda ise köye doğalgaz ulaştıracak boruların döşenmesi için ilk kazı çalışması dualar eşliğinde gerçekleştirildi.