Hafızlık eğitimi verilen Kur’an kursu öğrencileri arasında yapılan Kur’an-ı Kerimi yüzünden güzel okuma erkek öğrenciler arası bölge yarışması birincisi Isparta Mekke Erkek Kur’an Kursundan, kız öğrenciler arası bölge yarışması ikincisi ise Isparta Deregümü Köyü Yatılı Kız Kur’an Kursundan çıktı.25 Ağustos 2022 Perşembe günü Adana’da yapılan erkek öğrenciler arası Kur’an-ı Kerimi yüzünden güzel okuma Akdeniz Bölge birinciliği yarışmasına katılan Mekke Erkek Kur’an Kursu öğrencisi Emrullah Kırkıncı birinci oldu.Kız öğrenciler arasında yapılan bölge yarışmasında Deregümü Köyü Yatılı Kız Kur’an Kursu öğrencisi Hatice Bitiktaş ikinci oldu.Bölge birincisi olan öğrencimiz 17 Eylül 2022 tarihinde Denizli’de yapılacak olan Türkiye finali yarışmasına katılacaktır.