Isparta'da düzenlenen Türkiye Okul Sporları Basketbol Genç-A Kız-Erkek Yarı Final müsabakaları büyük bir heyecanla başladı. İlimiz, 2022-2023 faaliyet programında yer alan bu önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor. Müsabakalar 26 Mayıs 2023 tarihine kadar devam edecek.

6 Mart Spor Salonu ve Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleşen yarı final müsabakalarında toplamda 16 takım ve 192 sporcu mücadele ediyor. Antalya, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa gibi farklı illerden gelen takımlar, şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Tüm Isparta halkını müsabakaları izlemeye davet eden Müdür Danayiyen, genç sporculara destek olmanın önemine vurgu yaptı.

Türkiye Okul Sporları Basketbol Genç-A Kız-Erkek Yarı Final müsabakaları, Isparta'da büyük bir basketbol şöleni yaşanmasına vesile olacak. Şampiyonluk yolunda mücadele eden takımlara başarılar dileriz.