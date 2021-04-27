SDÜ’nün Projesi ile “Atıklar” Gıda Ambalajları Olarak Geri DönüştürülebilecekSüleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Ece Söğüt'ün yürütücülüğünde hazırlanan “Zeytin Karasuyu ve Prinasının Gıda Ambalaj Malzemesi Üretiminde Değerlendirilmesi” başlıklı proje, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM-Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı Kapsamında desteklenmeye layık görüldü.
Proje kapsamında zeytinyağı üretiminde ortaya çıkan, çevre kirliliğine yol açan ve bertarafı sorun yaratan önemli bir atık olan “zeytin karasuyu” ile katı atık olan “prina”nın katma değeri yüksek ve çevreye duyarlı biyobozunur gıda ambalajı üretiminde kullanımı incelenecek. Böylelikle “Sıfır Atık” yaklaşımına uygun olarak gıda sanayisi atıklarının değerlendirilerek bu atıkların çevreye olası zararları engellenecek ve geri dönüştürülebilir gıda ambalajı üretilerek ülkemiz ekonomisine katkı sağlanacak.
Projenin araştırmacıları arasında üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Atıf Can Seydim ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Özlem Selçuk Kuşçu, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Hülya Çakmak yer alıyor.
Proje hakkında detaylı bilgi için tıklayınız