ISPARTA MUTFAĞI "Geleneksel Tatlarımızdan Seçmeler"

ÇAKAL HELVASI

2 Litre Pekmez

1 kg Ezilmemiş Tane Haşhaş

Yarım kg Un (Aldığı Kadar)

YAPILIŞI

EK BİLGİ:

10-12 Kişilik - Pişirme Süıesi: 1-2 saatBüyük bir tencere içerisine pekmez konulur. Kaynamaya başladığında haşhaş ilave edilir. Ağır ağır karıştırılarak koyulaşıncaya kadar kaynatı­lır. Kıvamını anlamak için bakır bir tabağa birkaç damla bu karışımdan damlatılarak serin bir yerde 5 dakika bekletilir. Bir çekişte bulaşmadan kalkıyorsa kıvamı olmuş demektir, un azar azar dökülüp karıştırılır. Oca­ğın altı kapatılır. Geniş bir tepsiye iki parmak kalınlığın da un dökülür. Dökülen unun üzerine pekmezli haşhaş karışımı ağır ağır ilave edilir. Kış mevsimi ise dışarıda açıkhavada donması be kİ en ir. Yaz günü ise de­rin dondurucuda yaklaşık bir iki saat donması beklenir. Haşhaş taşının üzerine bir parça helva alınıp, çekiç una batini arak dövülmeye başlanır. Haşhaş taneleri ezilerek helvayı yenecek kıvama getirir. Küçük parça­lardan parmak şeklinde rulolar yapılarak un serpilmiş tabağa sıralanır,Senirkent ilçesinde Direşgeş Helvası da denilen bu tatlı, özellikle sonbahar­da pekmez zamanı ve kıçın yapılan yöresel bir tatlıdır Bu tatlının patenti, Kebapçı Kadir lokantası tarafından alınmıştır