Ramazan ayı boyunca hergün yöresel yemeklerimizden tariflerimiz olacak. Bugünkü tarifimiz "Çakal Helvası"
Afiyet olsun...
ÇAKAL HELVASI
MALZEMELER 10-12 Kişilik - Pişirme Süıesi: 1-2 saat
Büyük bir tencere içerisine pekmez konulur. Kaynamaya başladığında haşhaş ilave edilir. Ağır ağır karıştırılarak koyulaşıncaya kadar kaynatılır. Kıvamını anlamak için bakır bir tabağa birkaç damla bu karışımdan damlatılarak serin bir yerde 5 dakika bekletilir. Bir çekişte bulaşmadan kalkıyorsa kıvamı olmuş demektir, un azar azar dökülüp karıştırılır. Ocağın altı kapatılır. Geniş bir tepsiye iki parmak kalınlığın da un dökülür. Dökülen unun üzerine pekmezli haşhaş karışımı ağır ağır ilave edilir. Kış mevsimi ise dışarıda açıkhavada donması be kİ en ir. Yaz günü ise derin dondurucuda yaklaşık bir iki saat donması beklenir. Haşhaş taşının üzerine bir parça helva alınıp, çekiç una batini arak dövülmeye başlanır. Haşhaş taneleri ezilerek helvayı yenecek kıvama getirir. Küçük parçalardan parmak şeklinde rulolar yapılarak un serpilmiş tabağa sıralanır,
EK BİLGİ:
Senirkent ilçesinde Direşgeş Helvası da denilen bu tatlı, özellikle sonbaharda pekmez zamanı ve kıçın yapılan yöresel bir tatlıdır Bu tatlının patenti, Kebapçı Kadir lokantası tarafından alınmıştır
MALZEMELER 10-12 Kişilik - Pişirme Süıesi: 1-2 saat
- 2 Litre Pekmez
- 1 kg Ezilmemiş Tane Haşhaş
- Yarım kg Un (Aldığı Kadar)
Büyük bir tencere içerisine pekmez konulur. Kaynamaya başladığında haşhaş ilave edilir. Ağır ağır karıştırılarak koyulaşıncaya kadar kaynatılır. Kıvamını anlamak için bakır bir tabağa birkaç damla bu karışımdan damlatılarak serin bir yerde 5 dakika bekletilir. Bir çekişte bulaşmadan kalkıyorsa kıvamı olmuş demektir, un azar azar dökülüp karıştırılır. Ocağın altı kapatılır. Geniş bir tepsiye iki parmak kalınlığın da un dökülür. Dökülen unun üzerine pekmezli haşhaş karışımı ağır ağır ilave edilir. Kış mevsimi ise dışarıda açıkhavada donması be kİ en ir. Yaz günü ise derin dondurucuda yaklaşık bir iki saat donması beklenir. Haşhaş taşının üzerine bir parça helva alınıp, çekiç una batini arak dövülmeye başlanır. Haşhaş taneleri ezilerek helvayı yenecek kıvama getirir. Küçük parçalardan parmak şeklinde rulolar yapılarak un serpilmiş tabağa sıralanır,
EK BİLGİ:
Senirkent ilçesinde Direşgeş Helvası da denilen bu tatlı, özellikle sonbaharda pekmez zamanı ve kıçın yapılan yöresel bir tatlıdır Bu tatlının patenti, Kebapçı Kadir lokantası tarafından alınmıştır