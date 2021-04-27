Yalvaç Organize Sanayi Bölgesinin için ilk Çalışmalar başladı.

Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi için ilk çalışmaları başlatmak ve çalışmaları yerinde izlemek amacıyla Isparta Vali Yardımcısı Yalvaç Kaymakam Vekili Haluk ŞİMSEK, Yalvaç Belediye Başkanı Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ, Yalvaç Belediye Meclis Üyeleri, Yalvaç Ticaret Odası Başkanı ve Yönetimi, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatları katılım sağladı.Yalvaç Belediye Başkanı Av. Halil Hilmi TÜTÜNCÜ Organize Sanayi Bölgesinde verdiği demeçte “Yaklaşık 20 yıldır büyük bir özlemle beklenen ve neredeyse bir şehir efsanesi haline gelmiş olan Organize Sanayinin kâğıt üzerinde değil, uygulamada bugün itibariyle alt yapı çalışmalarına başlamanın onur ve kıvancını yaşıyoruz. Özellikle bu konuda emeği geçen Ak Parti Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi BİLGİÇ başta olmak üzere, Isparta Valimiz Ömer SEYMENOĞLU, Yalvaç Kaymakam Vekilimiz Haluk ŞİMŞEK’e, Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası, daha önce bu işe katkıda bulunmuş belediye başkanları, eski milletvekillerimizden Haydar Kemal KURT ve daha önceki Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi ve varsa ismini zikretmeyi unuttuğum tüm siyasetçi ve bürokratların hepsinden Allah razı olsun. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah en kısa zamanda bu pandemi dönemini de fırsat bilerek, ticaret ve ekonominin en az düşünüldüğü zamanda alt yapısını tamamlayıp, ilk düzlükte Yalvaç’ı tarım ve hayvancılığa bağlı sanayide bir anda nasıl kalkınma yapılacağını ispatlayacağız inşallah. Yaşanan tüm gelişmelerin heyecanı içerisindeyiz.” Dedi.