ARYA BEBEK İÇİN DSİ'DE KERMES

ARYA BEBEK için bu kez DSİ ailesi seferber oldu. Öğle saatlerinde düzenlenen kermese

DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin,

TEİAŞ 7.Bölge Müdürü Ramazan Ayyıldız, Tes-İŞ Şube Başkanı Türk İş İl Temsilcisi Osman Korkmaz,

ENERJİ Birsen Şube Başkanı Servet Korkmaz başta olmak üzere çalışanlar, eşleri ve diğer yardım gönüllüleri katıldı.

DSi Yemekhanesindeki kermeste bol çeşit gıda satışı yapıldı.