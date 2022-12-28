Isparta Berberler Kuaförler ve Güzellik

Odası Hafta Tatili Günlerini belirledi

İl Genelindeki Erkek Berber ve Güzellik Merkezleri Pazar günleri, Kadın Kuaför Salonları ise Salı günleri kapalı olacak. Uygulama 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonumuzun talebi ile Ticaret Bakanlığımızca alınan karar gereğince Berberler, Kadın Kuaförleri ve Güzellik Merkezlerinde hafta tatili uygulaması 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren başlayacak.

Isparta Berberler Kuaförler Güzellik Odası Başkanı Mehmet Demiralay, hafta tatili uygulaması kararı ile Isparta il genelindeki Erkek Berber ve Güzellik Merkezlerinin Pazar günleri. Kuaför Salonlarının ise Salı günleri kapalı olması yönünde karar alındığını belirtti. Demiralay’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Ticaret Bakanlığının göndermiş olduğu çalışma saatleri ve tatil günlerinin belirlenmesi konulu üst yazısında "6585 sayılı perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmeliğinin çalışma gün ve saatleri başlıklı 13. yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda "Siz değerli üyelerimizin oy çoğunluğu göz önünde bulundurularak Ticaret Bakanlığı tarafından;

- İl genelinde Erkek Berber ve Güzellik Merkezleri (AVM'lerde bulunanlar da dahil olmak üzere) haftanın Pazar günü kapalı olmasına,

-Kadın Kuaför Salonlarının (AVM'lerde bulunanlar da dahil olmak üzere) Salı günü kapalı olmasına,

- Berber, Kuaför ve Güzellik Merkezi çalışma saatlerinin 08:00-22:00 olarak belirlenmesine,

-Dini Bayramlarda Arife gününün tatil gününe veya normal çalışma günlerine denk gelmesi halinde saat 08:00-24:00 arasında hizmet verilmesine,

- Erkek Berberi, Kadın Kuaförü ve Güzellik Merkezi olarak aynı anda hizmet veren işletmelerin kapalı oldukları güne göre ilgili bölümlerinde hizmet verilmemesine,

-Kapalı olunan günlerde Gelin başı, Nişan başı ve Damat traşı randevusu olması durumunda davetiye ile birlikte odamızdan izin alınması gerektiği aksi takdirde cezai işleme tabii tutulacağına,

İş bu kararın 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu bağlamda bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum.

Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonumuzun talebi ile Ticaret Bakanlığımızca alınan bu karar; berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının en azından haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkân tanımış; bu sayede zihin ve beden sağlıklarının korunmasına, motivasyon, performans ve hizmet kalitesinin artmasına ve daha da önemlisi aile bağları ile toplumsal bağların güçlenmesine katkı sağlamıştır.

Söz konusu tatil hakkının tüm işletmeler için eşit şekilde uygulanacak olması haksız rekabetin oluşması ve işletmelerin ekonomik kayba uğramalarını da engellenecektir.