Isparta'da Arife Günü 3 Mahallede Pazar Kurulacak, Başka Pazar Olmayacak

Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Isparta'da arife günü 3 pazar kurulacak. İl merkezinde kurulacak olan pazarlar, Yedişehitler Cuma Pazarı, HızırBey Mahalle Pazarı ve Hanife Sultan Mahallesi Pazarı olacak.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sebzeciler Manavlar Odası tarafından alınan karar gereği başka bir pazarın açılmayacağı belirtildi.

Vatandaşların rahat bir şekilde alışveriş yapabilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağı ve pazarların hijyenik bir şekilde kurulacağı da açıklamada yer aldı.