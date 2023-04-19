Doğal afetler: 2022 yılında Türkiye'de yaşanan kuraklık, sel ve depremler gibi doğal afetler tarım üretimini olumsuz etkiledi ve kuru soğan üretiminde düşüşlere ve arz kısıtlarına neden oldu.

Girdi maliyetlerindeki artış: Üretimde kullanılan mazot, gübre, tohum, tarım ilaçları gibi girdi maliyetleri son dönemde yükseldi. Ayrıca, üretimde kullanılan araç-gereç ve lojistik maliyetleri de artış gösterdi.

Arz kısıtları: Bazı kesimlerin kuru soğanı stoklaması ve iç piyasaya sürmemesi nedeniyle arz kısıtları oluştu ve fiyatlar yükseldi.

Kuru soğan fiyatlarındaki yükselişin nedenleri arasında bir diğer önemli faktör de doğal afetlerin etkisi yer alıyor. Özellikle 2022 yılında Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan kuraklık, sel ve depremler gibi doğal afetler, tarım üretimini olumsuz etkiledi. Bu durum da kuru soğan üretiminde düşüşlere ve arz kısıtlarına neden oldu. Bunun yanı sıra, üretimde kullanılan girdi maliyetlerindeki artış da kuru soğan fiyatlarını yükseltiyor. Üretimde kullanılan mazot, gübre, tohum ve tarım ilaçları gibi girdi maliyetleri son dönemde yükseldi. Ayrıca, üretimde kullanılan araç-gereç ve lojistik maliyetleri de artış gösterdi. Bu nedenle, üreticiler kuru soğan üretiminden elde ettikleri gelirlerin düşmesiyle karşı karşıya kaldılar. Kuru soğan fiyatlarının yükselmesinde bir diğer faktör ise stokçuluk iddialarıdır. Bazı kesimlerin kuru soğanı stoklaması ve iç piyasaya sürmemesi nedeniyle arz kısıtları oluştu ve fiyatlar yükseldi. Bu durum da tüketicilerin kuru soğanı yüksek fiyatlardan almasına neden oldu. Sonuç olarak, kuru soğan fiyatlarındaki yükselişin arkasında birçok faktör bulunuyor. Üretimde kullanılan girdi maliyetlerindeki artış, doğal afetlerin etkisi, arz kısıtları ve stokçuluk iddiaları gibi faktörler kuru soğan fiyatlarını yükseltiyor. Ancak, uzmanlar bu yüksek fiyatların normal olmadığına ve stokçuluk iddialarının doğru olabileceğine dikkat çekiyorlar.

Uzmanlar bu yüksek fiyatların normal olmadığına ve stokçuluk iddialarının doğru olabileceğine dikkat çekiyorlar.Kuru soğan fiyatlarının neden 30 TL'ye kadar yükseldiği sorusu, üretim ve lojistik gibi girdi maliyetlerinin artmasıyla açıklanabilirken, uzmanlar, fiyat artışına stokçuluk iddialarının da neden olduğunu söylüyor. Kuru soğan fiyatlarındaki artışın birden fazla sebebi olduğu ve kuraklık, üretimde kullanılan mazot, gübre ve tohum maliyetlerindeki artış gibi faktörlerin etkili olduğu belirtiliyor. Üretici fiyatlarındaki artışların önemli sebeplerinden biri de girdi maliyetlerinin artmasıdır. Kuru soğanda arzın azalmasının fiyat artışında diğer bir faktör olduğu da belirtiliyor. Türkiye'de yıllık 2 milyon tonu aşkın soğan üretimi gerçekleştiriliyor ve Hatay ve Adana en çok soğan üretilen iller arasında yer alıyor.