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ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME HAVA DEĞİŞİYOR!

ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME HAVA DEĞİŞİYOR!
ISPARTA
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

(HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR!)
Başlama Zamanı : 30.03.2022 12:00 TSİ
Bitiş Zamanı :04.04.2022 12:00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemizde sıcaklıkların 30.03.2022 Çarşamba gününden itibaren hafta başına kadar hissedilir derecede yükselmesi, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak iç kesimlerde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ
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