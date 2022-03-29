METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME



(HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR!)

Başlama Zamanı : 30.03.2022 12:00 TSİ

Bitiş Zamanı :04.04.2022 12:00 TSİ



Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemizde sıcaklıkların 30.03.2022 Çarşamba gününden itibaren hafta başına kadar hissedilir derecede yükselmesi, mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.



Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak iç kesimlerde, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ