DSİ 18. Bölge Müdürlüğü arama kurtarmada bir ilke imza attı

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hafif Seviye Arama Kurtarma Ekibi, başarıyla tamamladığı eğitim ve akreditasyon sürecinin ardından önemli bir başarıya imza attı. Ekip, DSİ Genel Müdürlüğü tarihinde akredite edilen ilk arama kurtarma ekibi olma unvanını kazandı.

27 kişiden oluşan ekip, enkazda arama kurtarma başta olmak üzere ilgili tüm saha eğitimlerini ve uygulamalı tatbikatları başarıyla tamamladı. Sürecin ardından gerçekleştirilen akreditasyon sınavını da başarıyla geçen ekip, "Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Belgesi" almaya hak kazandı.

Bu başarıyla birlikte DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi, olası afet ve acil durumlarda arama kurtarma faaliyetlerini yürütmek üzere tam yetkili hale geldi.

Yetkililer, ekibin afet anında en az 5 gün kendi kendine yetebilecek kapasiteye ve modern araç-gereç donanımına sahip olduğunu belirtti.

AFAD tarafından düzenlenen programda teslim edilen Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Belgesi, DSİ 18. Bölge Müdürü Osman Erkan'a takdim edildi.

DSİ 18. Bölge Müdürlüğü, elde edilen bu başarının hem kurum hem de ülkenin afetlere hazırlık kapasitesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.



