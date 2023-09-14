Batuhan Enes Yıldızdağı ile Profesyonel Sözleşme İmzalandı: Isparta Spor Kulübü'ne Yeni Bir Yetenek Katıldı

Isparta Spor Kulübü, alt yapısından yetişen ve son iki sezondur U-19 takımının kalesini başarıyla koruyan genç yetenek Batuhan Enes Yıldızdağı ile gelecek için umut veren bir adım attı. Bugün, kulüp tarafından yapılan resmi açıklama ile Batuhan Enes Yıldızdağı ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçerli olacak 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Batuhan Enes Yıldızdağı'nın profesyonel sözleşme imzalaması, Isparta Spor Kulübü ve futbol camiası için önemli bir gelişme olarak karşılandı. Genç kaleci, geçmişteki başarılı performansları ve potansiyeli ile dikkatleri üzerine çekti ve profesyonel arenada kendini kanıtlama fırsatı bulacak.

Isparta Spor Kulübü Başkanı ve yönetimi, Batuhan Enes Yıldızdağı'na yeni sözleşmesi için tebriklerini ileterek, gelecekteki başarılarına olan inançlarını dile getirdi.

Batuhan Enes Yıldızdağı, yetenekleri ve potansiyeliyle kulüp için umut vadeden bir oyuncu olarak kabul ediliyor. Isparta Spor Kulübü, genç yeteneklerin gelişimine ve Türk futbolunun yükselmesine katkı sağlamak için kararlılığını sürdürüyor.

Yeni profesyonel sözleşme ile birlikte Batuhan Enes Yıldızdağı, kulübü için yeni başarıların anahtarı olabilir ve futbolseverler gelecekteki performansını heyecanla bekliyor.