30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100’üncü yıl dönümü Isparta’da coşkuyla kutlandı.Kutlamalar 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başladı.Törene Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Recep Özel, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, adli, mülki ve askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, gaziler ile şehit yakınlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Çelenk sunma töreninde sırasıyla Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla son buldu.Ardından Vali Baruş, Garnizon Komutanı Kahraman ve Belediye Başkanı Başdeğirmen Valilik makamında bayram tebriklerini kabul etti.30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Hükümet Caddesinde düzenlenen programla devam etti.Buradaki program, Vali Baruş, Garnizon Komutanı Kahraman ve Belediye Başkan Başdeğirmen’in törende bulunanların bayramını kutlaması ve selamlamasıyla başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bayram mesajının okunması ve öğrencilerin zafer şiirleri okumasıyla devam eden programda Hızırbey Ortaokulu öğrencileri halk oyunu gösterisi sundu. Ardından Zafer Bayramı dolayısıyla il genelinde okullar arası düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödül ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.Zafer Bayramı kutlamalarının son bölümünde ise geçiş töreni yapıldı. Geçiş töreninde öğrenciler, Mehmetçikler, Komandolar ve kahraman gaziler vatandaşların coşkulu alkışları eşliğinde protokolü selamladılar.