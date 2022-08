Zafer Bayramı’nda Aziz Şehitlerimiz ve Kahraman Gazilerimiz Unutulmadı

30 Ağustos Zaferi’nin 100. yıl dönümünde aziz şehitlerimiz kabirleri başında, şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz ise derneklerinde ziyaret edildi.

Vali Aydın Baruş, Isparta Milletvekili Recep Özel, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri ve mülki erkanın katılımıyla aziz şehitlerimiz kabirleri başında dualarla anıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ardından tüm şehitlerimiz için dualar edildi.

Daha sonra Vali Baruş ve törene katılanlar şehitlikteki kabirleri tek tek dolaşarak kabirlere karanfil bıraktılar. Vali Baruş kahraman evlatlarının kabirleri başındaki ailelere taziye dileklerini yineledi.

Şehitlik ziyaretinin ardından Vali Baruş beraberinde Garnizon Komutanı Kahraman, Belediye Başkanı Başdeğirmen ve protokol üyeleriyle Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi’ni ziyaret ederek aziz şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimizle bir araya geldi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ahmet Yaşar Ayyıldız’a çiçek takdim eden Vali Baruş burada yaptığı açıklamaya, Türk milletinin bağımsızlığını ve kurtuluşunu temin eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayata veda eden tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi anarak başladı. Vali Baruş “Siz değerli gazilerimize bir kez daha minnetlerimizi sunuyoruz. Hem ülkemizin bağımsızlığı hem Kıbrıs’ın kurtarılması hem de terörle mücadele ederken şehit olma arzusuyla yolan çıkan ve yaralanarak gazi kalan tüm kardeşlerimizi minnetle anıyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bizim için çok değerlisiniz, saygıya, hürmete layık her zaman başımızın üzerinde taşımamız gereken değerli insanlarsınız. Sizleri ziyaret etmekten büyük bir onur duyuyoruz. Bizler bir anlamda sizlerin hizmetçisiyiz” diye konuştu.

Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne geçen Vali Baruş Dernek Başkanı Ali Savcı ve aziz şehidimiz Engin Şahin’in eşi Kıymet Şahin’e çiçek takdim etti. Vali Baruş burada yaptığı açıklamada ise “Bir kez daha sizlere minnet ve saygılarımızı sunuyoruz. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, onların yolundan bizleri hiçbir zaman ayırmasın, Rabbim bizlere de o feraseti nasip eylesin. Çünkü vatan uğruna, millet uğruna, bağımsızlık aşkı uğruna canını ortaya koyabilmek herkesin harcı olabilecek bir fazilet değildir. Bu fazileti bize de bahşetmesini yüce rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizler de onların yolundan yürüyerek, vatanımızın her köşesini, her bir karış toprağını canımızdan kıymetli bilerek bu mücadeleye devam edeceğiz inşallah. Sizlerin dertlerinde, sorunlarında, acılarınızda sizlerle hep birlikte olmaya çalışıyoruz. Olamadığımız durumlar için ve sizlere gerekli vazifemizi yapamadığımız durumlar için de hakkınızı helal edin. Bu vazifeyi ne kadar iyi yerine getirirsek toplum olarak büyük bir millet olduğumuzu her zaman hissetme imkânına kavuşabiliriz. Büyük milletler böyle milletlerdir. Yani geçmişini unutmayan, tarihten ders alan, tarihinde kendisini büyük yapan kahramanlarını hiçbir zaman unutmayanda daima onları hatırasında ve yüreğinde yaşatan milletler büyük milletler olurlar. Türk milleti de işte bu yüzden büyük millettir. Çünkü biz tarihimiz boyunca, vatanımız uğruna her türlü fedakarlığı ortaya koyan kahramanlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz, unutmayacağız da. Burada bulunmamızın sebeplerinden birisi de bu. Sizlere şehit ailelerimize bir kez daha sabır diliyoruz, metanet diliyoruz, aile fertleri ile birlikte sağlık diliyoruz. Saygıdeğer gazilerimize de afiyet diliyoruz. Allah sağlık ve uzun ömür versin inşallah. Bir kez daha şehitlerimizi ve hayatını kaybeden gazilerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.