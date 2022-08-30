"Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrinin layemut* abidesidir"

*ölümsüz

Çünür Mahallesi 5474 Sokakˈtaki Lodos Sitesi sakinleri, 30 Ağustos Zafer Bayramıˈnın 100ˈüncü yılında örnek bir kampanyaya imza attı.

-Sonsuza değin istiklal

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Başöğretmen, Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlandırılan ''Büyük Taarruz '' ve ''Başkomutanlık Meydan Muharebesi''nin 100ˈüncü yıldönümünde iki blok arasında 6 metrelik Türk Bayrağı ile üzerinde Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürkˈün fotoğrafının basılı olduğu Türk Bayrağı açtılar.

Site sakinleri birlik içerisinde Büyük Taaruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi kapsamında düzenlenen ˈFener Alayıˈ ve diğer kutlama organizasyonlarına da katılarak Türk milletinin hürriyet ve istiklal fikrini her zaman yaşatacakları mesajını verdiler.

-''Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı''

Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nden iki yıl sonra; 30 Ağustos 1924'te ''Büyük Zafer''i şöyle anlatmıştır:

''Afyonkarahisar- Dumlupınar Meydan Savaşı ve onun son parçası olan 30 Ağustos Zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Ulusal tarihimiz çok büyük, çok parlak zaferlerle doludur ama Türk ulusunun burada kazandığı zafer kadar kesin sonuçlu, yalnız bizim tarihimize değil, dünya tarihine yeni bir adım vermekte kesin etkili bir meydan savaşı hatırlamıyorum. Besbellidir ki yeni Türk devletinin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Bu alanda akan Türk kanları, bu göklerde uçuşan şehit ruhları, devletimizin, cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularıdır. Türk ulusu burada kazandığı zaferle, açığa vurduğu gücü ve istemiyle, bu belli gerçeği bir kere daha tarihin bağrına çelik kalemle koymuş bulunuyor.''

-ˈˈOrdular, ilk hedefiniz Akdenizˈdir, ileri!ˈˈ

Atatürk, Büyük Zafer sonrası 1 Eylül'de Dumlupınar'da, Batı Cephesi'nde yayımladığı bildiride şu ifadelere yer vermişti:

ˈˈTürkiye Büyük Millet Meclisi Orduları, Afyonkarahisar-Dumlupınar Büyük Meydan Muharebesi'nde, zalim ve mağrur bir ordunun temel varlığını, inanılmayacak kadar az bir zamanda yok ettiniz. Büyük ve seçkin ulusumuzun fedakârlıklarına layık olduğunuzu kanıtladınız. Sahibimiz olan büyük Türk ulusu, geleceğine güvenmekte haklıdır. Savaş alanlarındaki başarı ve fedakârlıklarınızı yakından görüp izliyorum. Ulusumuzun size olan övgülerinin iletilmesine aracılık etme görevinin arkasını bırakmayacak, sürekli olarak yerine getireceğim. Ödüllendirme için Başkumandanlığa öneride bulunulmasını, Cephe Kumandanlığına buyurdum. Bütün arkadaşlarımın, Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri de verileceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak, yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. Ordular, ilk hedefiniz Akdenizˈdir, ileri!ˈˈ



