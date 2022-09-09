2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri Toplantısı Yapıldı

Önümüzdeki hafta başlayacak olan 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için alınacak asayiş ve trafik tedbirleri ile ilgili toplantı düzenlendi. Isparta Valiliği’nde Vali Aydın Baruş başkanlığında düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Kaya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ve ilgili kamu kurumu müdürleri katıldı.Toplantının başında konuşan Vali Baruş yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek “2022-2023 eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Öncelikle yeni eğitim öğretim yılının tüm yavrularımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim öğretim yılında tabii hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Çocuklarımız okullarına gitmek üzere evinden ayrılıp dönüşlerine kadar bizlere birer emanet. Bu emanetinin en iyi ve güvenli bir şekilde okula gelip gitmesini sağlamak bize göre eğitimin en önemli konusu. Tüm bu süreçte alınabilecek güvenlik ve trafik tedbirlerini bu toplantı kapsamında görüşeceğiz. Eğitim öğretim yılını inşallah; tüm öğrencilerimizin, sağlık içerisinde, güvenli bir ortamda, kendilerini emniyette hissedebilecekleri; ailelerimizin çocuklarından endişe duymayacakları bir ortamda sürdürür ve tamamlarız” diye konuştu.Ardından İl Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Güneş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okullarda alınan ve alınacak olan tedbirlerle ilgili kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.Toplantıda, yeni eğitim öğretim döneminde çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimini güvenli bir ortamda sürdürebilmesi amacıyla özellikle başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, okul yakın çevresinde ve dışında bulunan mekanlar göz önünde bulundurularak denetim faaliyetleri ile algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarının önlenmesi konularında gerekli tüm tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.