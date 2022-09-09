GELENEKSEL İNDİRİM FESTİVALİ BAŞLADI!!!IYAŞPARK Alışveriş ve Yaşam Merkezi sezon sonlarında düzenlemiş olduğu geleneksel İndirim Festivalinin startını verdi. Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezi sezon sonlarında birçok firmanın katılımıyla zemin katta oluşturulan indirim standların da bölge halkını indirimli ürünlerle buluşturuyor.
Iyaşpark AVM Geleneksel Sezon sonu İndirim Festivali 09-18 Eylül tarihleri arasında devam edecek. Isparta Iyaşpark AVM Zemin katta oluşturulan özel indirim alanında gerçekleşecek olan indirim festivalinde Süvari, İmza , Altınyıldız , Kahvegül , Penti , Pudra, Sporjinal , Docca , İksir Parfüm ve Seshill firmalarının A’dan Z’ye sizler için hazırlanmış indirimli ürünleri satışa sunuluyor. 9 Eylül -18 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak olan indirim festivalinde Isparta ve bölge halkı indirim fırsatlarından faydalanma şansı yakalayacak.