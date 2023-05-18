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​Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı

​Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
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Isparta Vali Vekili Hamdullah Suphi ÖZGÖDEK’in
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
 
 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 tarihinde, vatan topraklarımızı işgal altından kurtarmak ve bağımsızlığımızı ilan etmek için Samsun'a ayak bastığı ve kurtuluş mücadelesini başlattığı bu anlamlı günün 104. yıldönümünü büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.
 
Tüm zorlu şartlara ve imkânsızlıklara rağmen,Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü ve var olma mücadelesinin tüm yurda yayıldığı bir dönemde sergilenen dayanışma ruhu, üstün başarı ve zaferlerle sonuçlanmıştır.
 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk; “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizlersiniz.” diyerek Türk gençliğine olan güvenini dile getirmiş ve 19 Mayıs gününü geleceğimizin teminatı olarak gördüğü gençlerimize bayram olarak armağan ederek, kurulan Cumhuriyeti gençlere emanet etmiştir.
 
Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin; kendilerine emanet edilen ay yıldızlı bayrağımızı,Cumhuriyetin sağladığı kazanımların bilinciyle ilelebet dalgalandıracağına, ülkemizi daha aydınlık yarınlara ve daha büyük hedeflere emin adımlarla taşıyacağına olan inancımız tamdır.
 
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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