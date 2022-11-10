17. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Gökkubbe Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Isparta'da 17. kez düzenlenen Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık fuarı için Isparta ve çevre illerden binlerce vatandaş adeta akın akın geliyor.
Fuarda tarım ve hayvancılık adına fayda sağlayan son buluşlar, tarım araçları, makineler, tohumlar, gübreler, tarım ilaçları, akıllı çiftlikler, güneş enerjisi sistemleri, güneşten elektrik üretimi teknolojileri ve daha bir çok ürün fuar stantlarda sergileniyor.
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İşte fuarda Isparta Haber Ajansı Muhabirinin objektifine yansıyan son kareler...