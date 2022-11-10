ERGÜN ISI FUARA ÖZEL KAMPANYALAR VE İNDİRİMLER YAPIYOR!
17. Göller Bölgesi Yayla Şartlarında Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Gökkubbe Fuar Merkezi’nde başladı.
Ve firmalar fuara özel çeşitli indirim kampanyaları düzenliyor. Bunlardan en önemlisi de enerji alanında faaliyet gösteren Ergün Isı'dan...
Ergün Isı ''Ergün'le Hergün'' sloganıyla fuara
Güneşten sıcak su
Güneşten elektrik
Tarımsal Sulama
Su arıtma cihazları
Isı Pombası
ürünlerinde fuara özel büyük bir indirim kampanyası ile katıldı.
Ergün Isı'nın standını mutlaka ziyaret edin.
Bilgi için telefon
+90 554 937 21 32