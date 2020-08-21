Isparta32 Spor, Kupasını Vali Seymenoğlu’na Sundu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3. Lige terfi ettirilen takımlar arasında yer alan Ispartaspor32 Spor profesyonel lige yükselmenin sevincini yaşıyor. Isparta32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan terfi kupasını Vali Ömer Seymenoğlu’na takdim etti.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 3. Lige terfi ettirilen takımlar arasında yer alan Ispartaspor32 Spor profesyonel lige yükselmenin sevincini yaşıyor. Isparta32 Spor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan terfi kupasını Vali Ömer Seymenoğlu’na takdim etti.2020 – 2021 sezonunda TFF 3. ligde mücadele edecek olan Isparta32 Spor’un başarısını tebrik eden Vali Seymenoğlu, kupanın tüm Ispartalılara hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak yeni sezon için başarı dileklerini iletti.Isparta32 Spor Kulüp Başkanı Yazgan ise Isparta32 Spor’a bugüne kadar verdiği destek ve katkılar için Vali Seymenoğlu’nu kupayla birlikte ziyaret ettiklerini belirterek tüm camia adına şükranlarını sunduğunu söyledi.Vali Seymenoğlu, Başkan Yazgan ve kulüp yöneticileriyle birlikte kupayı kaldırarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.